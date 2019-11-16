"بوسطة الثورة" انطلقت من عكار إلى كل الوطن حاملة رسالة المحبة والسلام

إنطلقت صباح اليوم من العبدة - عكار "بوسطة الثورة" التي ابتكرها عدد من الناشطين في الحراك الشعبي من عكار الى كل الوطن، في اطار جولة من الشمال إلى الجنوب .
واشار منسقو نشاط البوسطة الى انها "تهدف إلى المرور على كل ساحات الاحتجاج، من ساحة النور بطرابلس إلى البترون وجبيل، فذوق مصبح وجل الديب ثم إلى الاشرفية جسر الرينغ وساحة الشهداء في بيروت، لتصل الى خلدة وتضع "اكليل الثورة" مكان مقتل علاء أبو فخر .
وستكمل البوسطة جولتها جنوبا إلى الناعمة وبرجا وصولا الى عاصمة الجنوب صيدا ثم إلى كفررمان والنبطية، وتختتم الجولة في صور حيث تعقد جلسة حوارية بين أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه .
ويرافق البوسطة عدد من السيارات في محطاتها كافة لترسم جسر المحبة والوحدة الوطنية وازالة حواجز الطائفية وجدران المناطقية .
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