الغريب شارك في مأتم الشيخ ركان الأطرش في السويداء

شارك وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال صالح الغريب موفداً من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائبطلال أرسلان، مع وفد ديني كبير ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصرالدين الغريب يتقدمه قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، ووفد من الحزب الديمقراطي اللبناني يتقدمه عضو المجلس السياسي لواء جابر، في المأتم أقيم لروح المرحوم الشيخأبو عدنان ركان الأطرش في محافظة السويداء السورية، بمشاركة عشرات الآلاف من رجال الدين والمواطنين.
وتقدّم الغريب باسم أرسلان بأحر التعازي من الدولة والقيادة السورية ومن الشعب السوري بشكل عام من مشايخ وأبناء محافظة السويداء - جبل العرب على وجه الخصوص، وشكر الدولة بكافة أجهزتها على تسهيل مرور آلاف المشايخ واللبنانيين للمشاركة في المأتم.
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