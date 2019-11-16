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الغريب شارك في مأتم الشيخ ركان الأطرش في السويداء

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شارك وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​صالح الغريب​ موفداً من رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائبطلال أرسلان، مع وفد ديني كبير ممثلاً شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ في لبنان الشيخ ​نصرالدين الغريب​ يتقدمه قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، ووفد من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ يتقدمه عضو المجلس السياسي ​لواء جابر​، في المأتم أقيم لروح المرحوم الشيخأبو عدنان ركان الأطرش في محافظة ​السويداء​ السورية، بمشاركة عشرات الآلاف من رجال الدين والمواطنين.

وتقدّم الغريب باسم أرسلان بأحر التعازي من الدولة و​القيادة​ السورية ومن ​الشعب السوري​ بشكل عام من مشايخ وأبناء محافظة السويداء - جبل العرب على وجه الخصوص، وشكر الدولة بكافة أجهزتها على تسهيل مرور آلاف المشايخ واللبنانيين للمشاركة في المأتم.

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