لفت رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير في مقابلة مع "سي إن إن ترك" الى اننا "اشترينا منظومة إس 400 لنستخدمها، ومن غير الممكن أن نتخلى عن استخدامها من أجل جهة معينة"، متابعا "منفتحون على شراء منظومة باتريوت الأميركية، ولا مانع لوجود منظومة إس 400 وباتريوت معا".
وأضاف رئيس المؤسسة التركية: "منظومة إس 400 ستكون جاهزة للاستخدام في شهر نيسان 2020، واستخدامها سيستغرق وقتا"، مؤكدا "منظومة إس 400 لن تدمج بأنظمة الناتو". ولفت إلى أن عملية "توريد بطاريات إس 400 الثانية ستبدأ بعد عام 2020".
هذا وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز.
وفي منتصف أيلول، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة، فيما طالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن "إس 400" وتتحدث عن منظومة باتريوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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