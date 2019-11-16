تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن "إس 400" وتتحدث عن منظومة باتريوت

لفت رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركي ​إسماعيل دمير​ في مقابلة مع "سي إن إن ترك" الى اننا "اشترينا ​منظومة إس 400​ لنستخدمها، ومن غير الممكن أن نتخلى عن استخدامها من أجل جهة معينة"، متابعا "منفتحون على شراء منظومة باتريوت الأميركية، ولا مانع لوجود منظومة إس 400 وباتريوت معا".

وأضاف رئيس المؤسسة التركية: "منظومة إس 400 ستكون جاهزة للاستخدام في شهر نيسان 2020، واستخدامها سيستغرق وقتا"، مؤكدا "منظومة إس 400 لن تدمج بأنظمة ​الناتو​". ولفت إلى أن عملية "توريد بطاريات إس 400 الثانية ستبدأ بعد عام 2020".

هذا وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​ ، في منتصف تموز.

وفي منتصف أيلول، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة، فيما طالبت ​واشنطن​ بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.