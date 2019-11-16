صحيفة صينية: قدرات منظومة "إس-500" الروسية صدمة للبنتاغون

أشار القسم العسكري في الصحيفة الصينية "سوهو" الى أنه "منذ بعض الوقت، كان بإمكان الطيران الأميركي أن يظهر في أي مكان في ​العالم​ تقريبًا لكن بدأت ​روسيا​ تظهر مجمعات أكثر فاعلية، بعضها تجاوز في نهاية المطاف نظرائه الأميركية."

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقًا لعدد من المؤشرات، فإن إس-400 الروسية تتجاوز أحدث إصدار من باتريوت الأميركية"، لافتة الى أن "الميزة الرئيسية - في المدى وعدد الأهداف المحددة"، مضيفة: "ميزة إضافية ل إس-400 على باتريوت هو سعرها".

وتساءلت الصحيفة عن "مدى قوة مجمع بروميثيوس إس-500 الروسي. "إس-500 "بروميثيوس" - تطوير لأنظمة الدفاع الجوي الروسية"، مضيفة: "هذه مجمعات جديدة تمامًا من الجيل الخامس لأنظمة الدفاع الجوي"، مؤكدة أنه "في السابق، شكك ​الناتو​ في فعالية إس-500، مشيرًا إلى أن الروس ربما لم يأخذوا في الاعتبار أوجه القصور السوفيتية في تطبيق التقنيات ولكن عندما تلقى ​البنتاغون​ بيانات دقيقة عن خصائص نظام الدفاع الجوي على خلفية اختبارات إس-500 التي بدأت، كانت قدرات المجمع له صدمة كبيرة".

واضافت المادة: "وفقًا لمؤلفي المادة، صدم البنتاغون بخصائص الأداء لأحدث مجمع روسي، نظرًا لأن خصائص الأداء هذه تتخلف كثيرًا عن "نظائرها" التي تمتلكها ​الولايات المتحدة​".