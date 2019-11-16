صحيفة صينية: قدرات منظومة "إس-500" الروسية صدمة للبنتاغون

أشار القسم العسكري في الصحيفة الصينية "سوهو" الى أنه "منذ بعض الوقت، كان بإمكان الطيران الأميركي أن يظهر في أي مكان في العالم تقريبًا لكن بدأت روسيا تظهر مجمعات أكثر فاعلية، بعضها تجاوز في نهاية المطاف نظرائه الأميركية."
وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقًا لعدد من المؤشرات، فإن إس-400 الروسية تتجاوز أحدث إصدار من باتريوت الأميركية"، لافتة الى أن "الميزة الرئيسية - في المدى وعدد الأهداف المحددة"، مضيفة: "ميزة إضافية ل إس-400 على باتريوت هو سعرها".
وتساءلت الصحيفة عن "مدى قوة مجمع بروميثيوس إس-500 الروسي. "إس-500 "بروميثيوس" - تطوير لأنظمة الدفاع الجوي الروسية"، مضيفة: "هذه مجمعات جديدة تمامًا من الجيل الخامس لأنظمة الدفاع الجوي"، مؤكدة أنه "في السابق، شكك الناتو في فعالية إس-500، مشيرًا إلى أن الروس ربما لم يأخذوا في الاعتبار أوجه القصور السوفيتية في تطبيق التقنيات ولكن عندما تلقى البنتاغون بيانات دقيقة عن خصائص نظام الدفاع الجوي على خلفية اختبارات إس-500 التي بدأت، كانت قدرات المجمع له صدمة كبيرة".
واضافت المادة: "وفقًا لمؤلفي المادة، صدم البنتاغون بخصائص الأداء لأحدث مجمع روسي، نظرًا لأن خصائص الأداء هذه تتخلف كثيرًا عن "نظائرها" التي تمتلكها الولايات المتحدة".
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