المتظاهرون في طهران يغلقون شوارع رئيسية بسياراتهم احتجاجا على رفع أسعار الوقود

اغلق المتظاهرون في طهران شوارع رئيسية بسياراتهم احتجاجا على رفع أسعار الوقود. وتم إغلاق طرق رئيسية في العاصمة طهران التي شهدت ازدحاما خانقا نتيجة إطفاء المواطنين لمحركات سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.
هذا واحتج سائقو السيارات اليوم على ارتفاع أسعار الوقود وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.
وكالة أنباء "إرنا" الرسمية افادت بخروج مظاهرات أمس الجمعة في مشهد والأهواز وسيرجان ومدن أخرى، احتجاجا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود. وذكرت الوكالة أن مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة.
وذكرت "RT" أن الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد، حاول خلالها المحتجون مهاجمة وإضرام النيران في مستودعات النفط، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
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