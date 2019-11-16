المتظاهرون في طهران يغلقون شوارع رئيسية بسياراتهم احتجاجا على رفع أسعار الوقود

اغلق المتظاهرون في ​طهران​ شوارع رئيسية بسياراتهم احتجاجا على رفع أسعار ​الوقود​. وتم إغلاق طرق رئيسية في العاصمة طهران التي شهدت ازدحاما خانقا نتيجة إطفاء المواطنين لمحركات سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار ​البنزين​.

هذا واحتج سائقو السيارات اليوم على ارتفاع أسعار الوقود وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب ​إيران​.

وكالة أنباء "إرنا" الرسمية افادت بخروج ​مظاهرات​ أمس الجمعة في مشهد و​الأهواز​ وسيرجان ومدن أخرى، احتجاجا على قرار ​الحكومة الإيرانية​ رفع أسعار الوقود. وذكرت الوكالة أن مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة.

وذكرت "RT" أن ال​احتجاجات​ في مدينة سيرجان كانت الأشد، حاول خلالها المحتجون مهاجمة وإضرام النيران في مستودعات ​النفط​، لكن ​الشرطة​ حالت دون ذلك.