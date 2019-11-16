"آي": العمليات العسكرية التركية في سوريا تصفية عرقية للاكراد

نشرت صحيفة "آي" مقالا كتبه بارتريك كوبرن يصف فيه العمليات العسكرية التركية في ​سوريا​ بأنها تصفية عرقية للأكراد هناك.

ولفت الكاتب الى إن "العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 190 ألف كردي من مناطقهم على ​الحدود التركية السورية​"، مضيفا: "صور فيديو نشرت تظهر المدنيين الهاربين يقتلون في الطريق، كما شاهد مراسلون أطفالا في ​المستشفيات​ يموتون من تأثير الفوسفور الأبيض، الذي يعتقد أن ​القوات التركية​ أطلقته عليهم".

ورأى الكاتب أن "هدف ​أنقرة​ من العملية العسكرية في سوريا هو إبعاد نحو 1،8 مليون كردي يعيشون في المنطقة شبه المستقلة على الحدود التركية السورية"، مشيرا الى أن "​الجيش التركي​ يقود عمليته العسكرية بحذر لأنه يسعى إلى التوافق بين ​ترامب​ و​بوتين​ ويلعب على المشاعر القومية في الداخل"، مشددا على أن "أصوات التنديد بوحشية الجيش التركي وحلفائه تتعالى ولكن لا أحد يتحدث عن تصفية الأكراد في المناطق الحدودية، على الرغم من أنها لا تزال مستمرة"، مضيفة: "فتضييق العيش على المدنيين وجعل حياتهم مستحيلة لها عدة أساليب ولكن لا تحتاج إلى استعمال الفوسفور الأبيض والقتل العشوائي".

وأشار الى أن "من بين أساليب التضييق، يقول الكاتب، الحرمان من الماء الصالح للشرب، ويعاني نحو 400 ألف شخص أغلبهم أكراد من هذه المشكلة إذ يشربون من محطة قرب رأس العين دمرتها المعارك بين القوات التركية والمسلحين الأكراد، وهي الآن تحت سيطرة مسلحين سوريين مدعومين من ​تركيا​ يمنعون إصلاحها".