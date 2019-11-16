طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اليابان زيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأميركية المتمركزة هناك أربعة أمثال ما تدفعه حاليا، وذلك في الوقت الذي تحث فيه واشنطن حلفاءها منذ فترة طويلة على زيادة نفقاتهم الدفاعية، حسبما قالت مجلة "فورين بوليسي".
ولفتت فورين بوليسي، نقلا عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين سابقين لم تنشر أسماءهم، إلى ان واشنطن تريد أن تزيد طوكيو المبالغ التى تدفعها سنويا للقوات الأميركية فى اليابان، التى تضم 540 ألف فرد من نحو ملياري دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار، وتنتهى الاتفاقية الحالية فى اذار عام 2021 .
واوضحت المجلة إن هذا الطلب قُدم للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة قام بها للمنطقة فى حزيران، جون بولتون، الذى كان مستشار الأمن القومى الأمريكي فى ذلك الوقت، ومات بوتينجر الذي كان مدير شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك.
ولفت متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية الى أن هذا التقرير غير صحيح وإنه ليس هناك مفاوضات تجرى بين الولايات المتحدة وأميركا بشأن إبرام اتفاق جديد، ولم يتسن الاتصال بممثلي الحكومة الأميركية للتعليق خارج ساعات العمل.
ويواجه حلفاء كثيرون للولايات المتحدة ضغوطا من واشنطن بشأن الإنفاق الدفاعي.
وقالت رويترز، يوم الأربعاء، إن ترامب أصر أيضا على ضرورة تحمل سول قدرا أكبر من نفقات الوجود العسكرى الأمريكي فى كوريا الجنوبية والذى يمثل رادعا ضد كوريا الشمالية وطرح فكرة سحب القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطلب من طوكيو 8 مليارات دولار لإبقاء القوات الأميركية في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.