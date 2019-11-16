3 قضايا على طاولة "دفاع النواب" أبرزها الإصلاح الاقتصادى وتنمية سيناء

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فيما تناقش اللجنة يوم الاثنين القادم، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة1978.
وحسب جدول أعمالها ليوم الأربعاء القادم، من المزمع أن تناقش اللجنة آفاق وتطور التنمية في سيناء، بحضور عدد من المسئولين.
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