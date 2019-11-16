3 قضايا على طاولة "دفاع النواب" أبرزها الإصلاح الاقتصادى وتنمية سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها مشروعات الإصلاح الإداري التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غداً الأحد. فيما تناقش اللجنة يوم الاثنين القادم، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة1978. Advertisements وحسب جدول أعمالها ليوم الأربعاء القادم، من المزمع أن تناقش اللجنة آفاق وتطور التنمية في سيناء، بحضور عدد من المسئولين.

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