شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف كيف تقدم الجزيرة القطرية الدعم للعناصر الإرهابية عبر شاشاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف عن المخططات التى تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، من أجل التحريض ضد الدول العربية، واستخدام عناصر من التنظيمات والجماعات الإرهابية عبر شاشة الجزيرة لتهديد أمن واستقرار المنطقة العربية، والتى كان على رأسهم عادل الحسني، القيادى بتنظيم القاعدة الإرهابي، وهو واحد ضمن الضيوف التى تقدم الجزيرة لهم كافة الدعم.

وأوضح التقرير، أن الجزيرة القطرية، نقطة سوداء تدنس ثوب الإعلام العربي، من خلال استضافاتها لعناصر من الجماعات الإرهابية، وذلك لتشويه صورة الدول العربية، ورصد التقرير، من خلال عرض فيديو من أحد العناصر الإرهابية وهو يعترف بحصوله على رشوة قطرية، من أجل الظهور عبر الجزيرة القطرية، لتهديد الدول العربية.

Advertisements