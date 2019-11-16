محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ
أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابا.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية ـ في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم /السبت/، أن التفجير كان جراء عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت في وقت سابق أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيار مفخخة بساحة التحرير العراقية إلى 24 قتيلا وجريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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