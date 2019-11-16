صحيفة سعودية: النظام الإيراني يحتاج إلى وقفة دولية حازمة وتشديد العقوبات عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن النظام الإيراني يحتاج إلى وقفة دولية حازمة من أجل تعديل سلوكه غير السوي، وإيقافه عند حده، ويتمثل ذلك في تشديد العقوبات عليه، فلن يلبث بعدها إلا أن يسقط من الداخل.

وأوضحت الصحيفة - اليوم السبت، في افتتاحيتها بعنوان (السقوط من الداخل) - أن محاولات إيران زعزعة أمن المنطقة واستقرارها أمر لا شك فيه، فنظام طهران يهمه أن تكون المنطقة غير آمنة وغير مستقرة معتقداً أن ذلك عنصر مهم لبقائه واستمراريته، وما الأحداث في الأهواز والاحتجاجات في طهران إلا أدلة واضحة على بدء الحراك الشعبي على نطاق واسع بعد أن فاض به الكيل من سياسات النظام الداخلية والخارجية.

وقالت إن السلوك الإيراني غير المنضبط يحتاج إلى وقفة حازمة من المجتمع الدولي، فالنظام الإيراني لا يعرف ولا يعترف بالأنظمة والقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، وما الاتفاق النووي الذي يهدد بالتملص منه للحصول على مكتسبات ليست من حقه إلا دليل ضمن أدلة عدة على فقدانه بوصلة اتجاهه، وتخبط سياساته.