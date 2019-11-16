ترامب يهاجم سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا بسبب شهادتها أمام الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس في التحقيق الذي يهدف إلى عزله من منصبه على خلفية تهم بسوء استخدام المنصب لأغراض انتخابية.
وقال ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم - "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور .. لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر هناك".
وكانت السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش قد أدلت أمس الجمعة بشهادتها أمام الكونجرس الأمريكي خلال الجلسة العامة الثانية منذ بدء التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
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