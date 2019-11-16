بالأسماء.. إصابة ٦ في تصادم حادث سير بالبحيرة بينهم 3 أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة اليوم السبت، بين سيارتين نقل وميكروباص على الطريق الزراعي، مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة كل من: جنا محمد سلامة، 4 سنوات مقيمة كفر الدوار، وفاطمة عادل، 5 سنوات، وعبد الله ياسر، 4 سنوات، و رحاب عاطف، 40 سنة، وأميرة أدهم، 20 سنة، وسناء سلامة، 25 سنة ، وجميعهم مقيمون، بكفر الدوار.
جرى نقل المصابين، لمستشفى إيتاى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم.
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