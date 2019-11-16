مصرع طفلة سقطت من شرفة منزل أسرتها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد: لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، عقب سقوطها من شرفة الطابق الثالث، دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطاراً من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر. ا" 6 سنوات وتقيم شارع العقيد دائرة المركز "جثة هامدة". وقرر والدها بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية. Advertisements وأفاد الكشف الطبي لمفتش الصحة بوجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية. حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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