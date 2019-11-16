رئيس بوليفيا السابق: طائرة أمريكية كادت أن تقلني إلى سجن غوانتانامو

أعلن الرئيس السابق لبوليفيا، إيفو موراليس، أن الولايات المتحدة عرضت عليه طائرة كي يغادر بوليفيا، والتي كانت ستقله إلى سجن غوانتانامو لو قبل بذلك، بحسب تعبيره، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال موراليس: "الولايات المتحدة اتصلت بوزير الخارجية(البوليفي) وعرضت عليه إرسال طائرة لنقلنا إلى أي مكان نتمنى. كنت على يقين بأن سجن غوانتانامو سيكون مكاننا".
هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ10 من نوفمبر استقالته، استجابةلموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها موراليس بولاية رئاسية رابعة.
كما قدم رئيس مجلس الشيوخ البوليفي ونائبه الأول استقالته، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد بدوره أن هذا يأتي حفاظا على وضع المؤسسة العسكرية ودورها في خدمة الشعب.
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