بـ 110 مليارات دولار.. بيل جيتس يتربع على عرش أثرياء العالم

احتل بيل جيتس، الشريك المؤسس شركة مايكروسوفت، عرش أثرياء العالم مرة أخرى بعد إزاحة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن هذا المركز.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم، فإن ثروة جيتس تبلغ 110 مليارات دولار.

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وتمكن جيتس من الوصول إلى هذا المركز

بعد أن ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 48% تقريبا العام الجاري، الأمر الذي دفع بقيمة ما يملكه في الشركة للارتفاع بالإضافة إلى أنه وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نالت شركة مايكروسوفت عقدا للحوسبة السحابية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بقيمة 10 مليارات دولار كانت تتنافس فيها مع شركة أمازون.

على الصعيد الآخر بيزوس أضطر العام الجاري إلى التنازل عن قسم كبير من أسهمه في شركة أمازون كتسوية في قضية طلاقه من زوجته ماكينزي بيزوس بعد زواج دام 25 عاما، وتبلغ ثروته الحالية 108.7 مليار دولار.