كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: العثور على مقابر جماعية بمنطقة بحر السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر تحالف "الفشقة" للعدالة والتنمية بالسودان، صباح اليوم السبت، على مقابر جماعية بمنطقة بحر السلام الواقعة بالفشقة الصغرى، التي يرجع تاريخها لأكثر من 200عام.

وقال عدد من المواطنين خلال عملية بحثهم عن الذهب بالمنطقة، إنهم عثروا على مقابر جماعية وفردية، بمساحات كبيرة، وفقا لما نشرته صحيفة "الانتباهة".

وبحسب الصحيفة، قال عضو تحالف "الفشقة" للعدالة والتنمية شعيب عبد المؤمن، إنه تم العثور بجانب الموتى على أواني معدنية وقلل فخارية ورماد ووديعات بأحجام كبيرة غير مألوفة داخل المقابر مدفونه مع الموتى.

وأوضح عبد المؤمن أن اكتشاف هذه المقابر الجماعية يؤكد على قدم وجود الإنسان بالمنطقة.

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وفي ذات السياق دعا شعيب وزارة السياحة والآثار لضرورة إجراء كشوفات أثرية بالمنطقة بغرض توضيح الحقائق عبر الدلائل التي عثروا عليها حسب قوله.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في كلمته أمام وزراء خارجية الاتحاد أن التغيير الذي حصل في السودان شمل الدولة بأكملها.

وقد توجه حمدوك، إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأحد، على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في جلسة مخصصة للسودان، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني.

وقال حمدوك، إن الحكومة السودانية، تعمل الآن على معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد خلال 30 عاما مضت.