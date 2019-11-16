كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الانتخابات الرئاسية فى سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذهب الناخبون فى سريلانكا، إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت، لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي ما زالت تناضل من أجل التعافى من هجمات وقعت فى عيد القيامة على فنادق وكنائس وأثرت بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على السياحة.

ويخوض وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا الذي أشرف على هزيمة الجيش للانفصاليين التاميل قبل عشر سنوات والوزير ساجيث بريماداسا، صراعا متقاربا.

وبحسب وكالة رويترز، تعهد راجاباكسا بتعزيز الأمن العام مستغلا مخاوف السنهال البوذيين الذين يمثلون أغلبية فى أعقاب الهجمات التي وقعت فى أبريل نيسان وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. ويسعى بريماداسا لتعبئة الريف من خلال وعود بتوفير مساكن مجانية وملابس مدرسية للتلاميذ وفوط صحية للنساء ليلمس بذلك موضوعا نادرا ما يجري التحدث فيه علانية فى جنوب آسيا ولكن جذب النساء إلى تجمعاته الانتخابية.

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وقالت الشرطة إن مجهولين أطلقوا النار على حافلات كانت تقل مسلمين إلى مركز اقتراع فى منطقة انورادهابورا بوسط سريلانكا، ولم يسفر الهجوم عن سقوط جرحى.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليون ناخب ويحق للناخب اختيار ما يصل إلي ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية، وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع ولكن من غير المتوقع إعلان النتائج قبل يوم الأحد.