كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 معلومات لا تعرفها عن محمد الصفدي المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك توافقا مبدئيا على اسم الوزير السابق، محمد الصفدي، لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لسعد الحريري، وعقد اجتماع في بيت الوسط ضم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ووزير المال علي حسن خليل، وبحث المجتمعون شكل الحكومة المرتقبة، على حسب ما ذكرتك مواقع إخبارية من بينها بي بي سي العربية واسكاي نيوز وذلك في إطار استكمال المشاورات وتبادل وجهات النظر.

"الخليج 365".. تنشر 10 معلومات حول محمد الصفدي.. المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية..



- يبلغ محمد الصفدي، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لسعد الحريري ر 75 عاما.



- يعمل محمد الصفدي رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية.



- كان عضو سابق في البرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.



- شغل محمد الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

Advertisements



- في عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة، الذي كان مدعوما من الغرب.



- شغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.



- كان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005.

- تم اختيار الصفدي عضوا في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000.



- لم يشارك محمد الصفدي في الانتخابات الأخيرة.