كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: استمرار احتجاجات البصرة وإعادة إغلاق ميناء أم قصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، صباح اليوم السبت، باستمرار الاحتجاجات في العراق والتي بدأت في الأول من أكتوبر، احتجاجًا على الفساد الحكومي الفاضح وتدني الخدمات الأساسية.

وقد أغلق المحتجون، بوابة ميناء أم قصر في محافظة البصرة، الغنية بالنفط، أقصى جنوب العراق.

وأشار مصدر أمني مسؤول، إلى أن هناك غلقاً جزئياً للميناء اقتصر على خروج السيارات المحملة بالبضائع فقط، وعدم دخول أي سيارة خلال هذه الفترة.

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، في وقت سابق الجمعة، أن العمل في الميناء يجري بشكل اعتيادي وطبيعي، بعد أن أغلق المحتجون بوابة الميناء لساعات ليل الخميس.

يذكر أن أم قصر يستقبل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر، التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

وسبق أن أغلق المحتجون مدخل ميناء أم قصر مطلع الشهر الحالي، فيما أشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الإغلاق كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.