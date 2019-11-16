كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، صباح اليوم السبت، عن تظاهرات في عدة مدن احتجاجا على رفع أسعار الوقود، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبعد رفع الحكومة الإيرانية أسعار البنزين، أطلقت شرارة الاحتجاجات في مناطق متفرقة في البلاد، في وقت توقع فيه مراقبون أن تمتد الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إيران.

وقد أعلنت السلطات الإيرانية فجأة رفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة وفرضت حصصا مقننة للوقود منتصف ليل الخميس الجمعة، ما أثار غضب عدد كبير من الإيرانيين في خضم اقتصاد مترنح بالفعل.

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وتجمعت حشود من الإيرانيين المعترضين ووقعت هجمات على محطات وقود في عدة مناطق إيرانية، حسبما أفاد ناشطون إيرانيون.

وأفاد ناشطون بسقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بفتح النار بشكل عشوائي على المحتجين فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.

كما قام محتجون في الأهواز بقطع طريق القنيطرة وتستر احتجاجا رفع أسعار الوقود وردا على سياسات النظام التعسفية.