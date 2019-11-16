كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات جوية إسرائيلية جديدة على أهداف في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية على شمالي غزة، قال إنها تستهدف أهدافا لحركة "حماس".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر": "نقوم حاليا بقصف أهداف لحماس شمالي غزة".

وأضاف المركز الفلسطيني للإعلام "لا إصابات حتى اللحظة جراء الغارات الأخيرة التي استهدفت عدد من مواقع المقاومة شمال قطاع غزة".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، اعتراض صاروخين أطلقا من القطاع نحو مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

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يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر أمس الخميس، برعاية مصرية.