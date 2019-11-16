كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع المحتجين المؤيدين للصين وسط فوضى هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد المئات من المتظاهرين المؤيدين للصين في هونج كونج اليوم السبت للتنديد بالاضطرابات العنيفة المتزايدة المناهضة للحكومة في المدينة التي يحكمها الصين ودعم الشرطة التي أصبحت هدفًا رئيسيًا للهجومن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

عانت المستعمرة البريطانية السابقة من أكثر من خمسة أشهر من المظاهرات، حيث غضب المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية من تدخل الحزب الشيوعي المفترض في مدينة استردت حرياتها عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

كما يحتج المتظاهرون أيضا بسبب وحشية الشرطة المتصورة، وهو ما تنفيه الشرطة.

ولوح المتظاهرون المؤيدون للصين بأعلام الصين وهونج كونج، وتجمعوا في مقر الهيئة التشريعية والشرطة في المدينة. حمل بعضهم ملصقات تقول " نقف إلى جانب الشرطة "، بينما هتف آخرون "ادعموا الشرطة".

لقد تجمع المتظاهرون المؤيدون للصين من قبل، ولكن بأعداد أقل بكثير من أولئك الغاضبين من حكام الحزب الشيوعي في بكين.

كان حشد يوم السبت مزيجًا من الشباب وكبار السن، وأحضر البعض أطفالهم إلى المسيرة.

وقالت ربة منزل تبلغ من العمر 49 عامًا تدعى كونغ: "من أعماق قلوبنا، نؤمن أن الفعل الصحيح هو دعم الشرطة في محاربة مثيري الشغب من أجل مواطني هونج كونج.. يصمت الكثير من الناس، ويشعرون بالخوف من مثيري الشغب. لقد حان الوقت لكسر هذا الصمت. "

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قام الطلاب والنشطاء المناهضون للصين بحصار ما لا يقل عن خمسة جامعات في الأسبوع الماضي، حيث قاموا بتخزين القنابل الحارقة، والأقواس والسهام وغيرها من الأسلحة.

خلى الطلاب المتمردون والمتظاهرون المناهضون للحكومة عن احتلالهم لجامعة واحدة على الأقل في هونغ كونغ بعد حصار من قبل الشرطة دام أسبوعًا، لكن ظلت بعض المدارس الأخرى تحت سيطرة المتظاهرين اليوم السبت، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

استمرت اضطرابات المرور التي ابتليت بها المدينة حتى مع بقاء المدارس والجامعات مغلقة في المدينة التي يعيش بها 7.5 مليون شخص.

واستعادت الشرطة السيطرة على جامعة هونغ كونغ الصينية في الضواحي بعد مغادرة الطلاب والمتظاهرين. وقالت السلطات إن جميع الممرات المتجهة إلى الشمال من طريق تولو السريع، والتي أغلقها المتظاهرون، أعيد فتحها، وستتبعها الممرات المتجهة جنوبًا قريبًا.

خاضت الشرطة والمتظاهرون عدة معارك في حرم الجامعة الصينية يوم الثلاثاء، والتي تحولت إلى حصن من قبل مئات المحتجين.

أصدر رؤساء تسع جامعات بيانًا مشتركًا في وقت متأخر من يوم الجمعة يدعو الحكومة إلى حل الجمود السياسي واستعادة السلامة والنظام العام.

وجاء في البيان "لا توجد وجهة نظر سياسية تمنح ترخيصًا لتدمير الممتلكات، أو استخدام تهديدات جسدية، أو استخدام العنف ضد الأفراد.. من المؤسف أن يؤدي الخلاف المجتمعي لتحول الجامعات إلى ساحات رئيسية للقتال السياسي.. ان استجابة الحكومة لم تكن فعالة حتى الآن."