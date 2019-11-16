شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات حوثية بقصف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقات للهدنة الأممية بإستهداف مواقع للقوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في حيس إن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف. Advertisements وأشارت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في المديرية باوقات متفرقة . يذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة

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