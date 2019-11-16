شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الثاني 16، 2019، سلسلة غارات على أهداف للمليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ست غارات على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة طخية التابعة لمديرية مجز بصعدة. وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.

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