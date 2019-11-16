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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الإيرانية تفتح النار على تظاهرات ضد ارتفاع أسعار المحروقات والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
فتحت القوات الإيرانية النار على متظاهرين في مدن عدة، خرجوا (السبت) للاحتجاج على زيادات كبيرة مفاجئة في أسعار الوقود تجاوزت 50 في المائة، وسط تقارير عن مقتل متظاهر برصاص الأمن في مدينة سيرجان (وسط البلاد).
وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات كبيرة في طهران ومشهد وعبادان وشيراز والأحواز وبهبهان والمحمرة، بعد يوم من الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد في الأحواز أن شرطة مكافحة الشغب خرجت بقوة وتغلق الشوارع الرئيسية. أسمع إطلاق النار منذ حوالي ساعة.
وحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة، الجمعة، تبرير الزيادة باعتبارها تتيح مساعدة فئات المجتمع التي تواجه صعوبات.
وأضاف: ينبغي ألا يتصور أحد أن الحكومة تقوم بذلك لأنها تواجه صعوبات اقتصادية، لن يذهب ريال واحد إلى الخزينة العامة.
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