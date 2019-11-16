شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصعدون خروقاتهم في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية يإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف انواع الأسلحة في أوقات متفرقة من مساء اليوم. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة التي تمارسها المليشيات الحوثية.

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