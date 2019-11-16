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شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. تفكيك عبوة ناسفة في سوق شعبي بحريب والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
تمكنت قوات الشرطة في محافظة مأرب من تفكيك واسطة عبوة ناسفة قبل انفجارها في أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة حريب.
وذكر مصدر أمني أن الشرطة بمديرية حريب عثرت أمس الجمعة على عبوة ناسفة في سوق شعبي لبيع نبتة القات وسط مدينة حريب وذلك بعد أن تلقت بلاغا من الأهالي.
وأضاف المصدر أن الشرطة وصلت إلى الموقع وهو سوق سارية وتمكنت من تفكيكها بعد إخلاء السوق من مرتاديه.
ولم يعرف حتى اللحظة الجهة المسئولة عن زرع العبوة ومن كانت تستهدف.
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