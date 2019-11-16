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اليمن.. جلسة توعوية حول مخرجات الحوار الوطني في الجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 نوفمبر 2019

عقدت بمديرية الحزم محافظة الجوف جلسة توعوية بمخرجات الحوار الوطني التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع جمعية السلام التنموية.

 

وبحسب وكالة "سبأ" تناولت الجلسة التي عقدت بمشاركة 13 مشاركاً، تعريفياً عاماً حول مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد، ودور المجتمع في تنفيذ هذه المخرجات.

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وركزت الجلسة حول مواضيع التنمية المستدامة في مخرجات الحوار الوطني، والعلاقة بين القطاع العام والخاص في مشروع الدولة الاتحادية، ومسؤولية الدولة عن الضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رأس المال البشري.

 

 

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