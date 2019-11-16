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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مسام يتلف 850 لغما وعبوة ناسفة والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
أتلف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.
وذكر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، أن الكمية التي تم إتلافها في منطقة الضب باليتمة شمال خب والشعف، تضم 420 لغم مضاد للدروع و30 عبوة 50 كجم، و 400 أفيوز ومخلفات حرب.
وتابع ان ما تم إتلافه هو ثمرة جهود الأعمال المشتركة بين البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام، مشير إلى ان أعمال المسح والنزع مستمرة في جميع المناطق الملوثة بالالغام وملوثات الحرب.
وأكد ان عملية الإتلاف هي الثالثة عشر في منطقة اليتمة وما جاورها.
وقال مدير البرنامج الوطني، إن الرمال المتحركة والحركة النشطة للرياح في تلك المناطق تمثل عائق وتحدي كبير أمام فرق المسح والنزع إضافة إلى عمليات الزراعة العشوائية للألغام واتساع مساحة المناطق الملوثة.
وأشار إلى ان الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق يستخدمها المدنيين ومناطق رعي وطرق مدنية تسببت في خسائر بشرية ومادية في أوساط السكان المحليين والبدو الرحل.
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