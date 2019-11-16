ذمار.. مليشيا الحوثي تحرم أحياء من مادة الغاز بحجة عدم حضور فعالية المولد

السبت 16 نوفمبر 2019

حرمت مليشيات الحوثي بعض من الاحياء السكنية في محافظة ذمار من مادة الغاز المنزلي.



وذكرت مصادر محلية في ذمار أن مليشيات أقدمت على حرمان مواطنيين في أحياء المدينة من الغاز المنزلي على خلفية عدم حضورهم فعالية المولد النبوي الذي أقامته السبت الماضي في الاستاد الرياضي.

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ولفتت المصادر أن مليشيات الحوثي توزع بعض من عناصرها في أحياء المدينة للعمل لصالحها كجواسيس ونشر عناصر نسائية حوثية وأجبرت المواطنين على حضور الفعالية

وتفاقمت مؤخرا أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي بعد يوم واحد من احتفالات اقامتها مليشيات الحوثي وتوزيعها كميات كبيرة من مادة البنزين لبعض من مواليها.