الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

اختار الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن يخط بيده رسالة التكليف بتشكيل الحكومة لمرشح حزب حركة النهضة، الحبيب الجملي، في خطوة غير مسبوقة.

Advertisements

وثيقة رسمية بخط يد الرئيس التونسي تحمل دلالات عدة (صورة)الرئيس التونسي يكلف رسميا مرشح “حركة النهضة” بتشكيل الحكومة

وقد أثر شكل رسالة التكليف الذي اعتمد فيه سعيد على الخط المغربي، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهرت صورة الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية فى صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تقديم الرئيس التونسي التاريخ الهجري على التاريخ الميلادي، ما رأى فيه البعض تأكيدا على موقف الرئيس بشأن الهوية، الذي أعلن عنه في وقت سابق وقال إن هذه المسألة حسمها التاريخ، وتونس بلد عربي مسلم.