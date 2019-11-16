بالصور.. ساحة الخلاني والسنك صباح اليوم

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لساحة الخلاني وسط بغداد والتي تظهر فيها تجمع المتظاهرين في الساحة. وبحسب مصدر امني، فأن قوات مكافحة الشغب تتواجد على جسر السنك وسط العاصمة"، مشيرا الى ان "الموقف في الساحة جيد لغاية الان". Advertisements

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