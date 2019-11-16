متظاهرون يمنعون الشاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين يمنعون، اليوم، الشاحانات من الدخول والخروج من والى ميناء ام قصر".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الشاحانات التي تحتوي على المواد الغذائية والبضائع التي تمس حياة المواطن مسموح لها بالدخول والخروج".