الموقف الامني في الخلاني والتحرير وجسري السنك والجمهورية

كشف مصدر امني، السبت، عن الموقف في ساحتي الخلاني والتحرير وجسري السنك والجمهورية وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في ساحة الخلاني تواجد متظاهرين في الساحة وتواجد قوات مكافحة الشغب في جسر السنك مع رمي قليل ومتقطع لقنابل المسيلة للدموع". واضاف ان "الموقف في التحرير جيد مع استمرار توافد المواطنين الى الساحة"، مشيرا الى ان "الموقف في جسر الجمهورية والمطعم التركي جيد".



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