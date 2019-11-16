مصرف الرافدين: العديد من دوائر الدولة تقدموا بطلبات لتوطين رواتبهم وحصولهم على السلف

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 على نسخة منه ان "المصرف يتسلم الكثير من الطلبات من قبل دوائر ومؤسسات الدولة لغرض توطين رواتبهم لدى المصرف الكترونيا ومن ثم يتم شمولهم بالسلف الشخصية التي يطلقها المصرف" .واضاف ان "المصرف طرح العديد من القروض والسلف التي تخص الموظفين وحتى المواطنين وبإمكانهم التوجه الى اقرب فرع للاطلاع عليها".

يذكر ان المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة قامت بتوطين رواتب الموظفين بعد ان تم اصدار بطاقة الماستر كارد لهم .