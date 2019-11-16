تجدد التظاهرات في إيران احتجاجا على رفع أسعار الوقود

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية بخروج مظاهرات أمس الجمعة في مشهد والأهواز وسيرجان ومدن أخرى، احتجاجا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود.
وذكر مراسلنا أن الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد، حاول خلالها المحتجون مهاجمة وإضرام النيران في مستودعات النفط، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
هذا واحتج سائقو السيارات اليوم السبت على ارتفاع أسعار الوقود وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.
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