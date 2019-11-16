هزة ارضية قرب البصرة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان هزة ارضية ضربت شمال الكويت قرب حدود البصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هزة ارضية بقوة 3.8 ضربت شمال الكويت قرب حدود مدينة البصرة". واضافت ان "الهزة وقعت في الساعة 11:49 دقيقة منتصف ليل الجمعة 15-11-2019 وبعمق 9 كم".



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