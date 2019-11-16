عمليات بغداد تعيد فتح طريق ساحة الطيران- الخلاني امام حركة السير

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح طريق ساحة الطيران –الخلاني، فيما وجهت مناشدة للمتظاهرين.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لغرض فسح المجال أمام حركة المواطنين، تم اعادة فتح طريق ساحة الطيران -الخلاني باتجاه شارع الجمهورية –الشورجة".
وناشدت القيادة "المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها، بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة".
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