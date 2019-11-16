القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلق متظاهرون عراقيون، السبت، بوابة حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة جنوب البلاد.
وكانت مصادر أمنية قد أعلنت مؤخرا، أن قوات الأمن العراقية قتلت 4 محتجين وفضت اعتصاما بالقوة في البصرة جنوبي البلاد.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سقوط 120 مصابا في صفوف المتظاهرين جراء صدامات مع القوات الأمنية أمام ميناء أم قصر بالبصرة.
وخرج الآلاف من سكان البصرة منذ بدء الاحتجاجات مطلع الشهر الماضي في مظاهرات واسعة طالبوا خلالها بالإصلاحات وتغيير النظام في العراق وتوفير الخدمات الرئيسية.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون عراقيون يغلقون بوابة حقل مجنون النفطي بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.