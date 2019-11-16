متظاهرون عراقيون يغلقون بوابة حقل مجنون النفطي بالبصرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلق متظاهرون عراقيون، السبت، بوابة حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

وكانت مصادر أمنية قد أعلنت مؤخرا، أن قوات الأمن العراقية قتلت 4 محتجين وفضت اعتصاما بالقوة في البصرة جنوبي البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سقوط 120 مصابا في صفوف المتظاهرين جراء صدامات مع القوات الأمنية أمام ميناء أم قصر بالبصرة.

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وخرج الآلاف من سكان البصرة منذ بدء الاحتجاجات مطلع الشهر الماضي في مظاهرات واسعة طالبوا خلالها بالإصلاحات وتغيير النظام في العراق وتوفير الخدمات الرئيسية.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.