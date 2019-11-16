زعيم المعارضة التركية: أردوغان عاد من واشنطن خاوي الوفاض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - أ.ف.ب

قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إن الرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه عادوا من زيارة الولايات المتحدة الأخيرة "خاوين الوفاض".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال اجتماع بمقر حزبه في العاصمة أنقرة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا "ذهبوا وعادوا خاوين الوفاض دون الحصول على أي نتيجة"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة كان لا يجب أن تتم قبل أن يعتذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إهانته لتركيا وشعبها في الخطاب الذي أرسله من قبل لأردوغان".

وحذر ترامب نظيره التركي أردوغان في رسالة أرسلها إليه يوم 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهو اليوم نفسه الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمالي سوريا قائلا "لا تكن أحمق"، منبها إياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ كــ"شيطان".

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زعيم المعارضة التركية أشار كذلك إلى أن "هذه الزيارة كانت أشبه ما يكون بمحاولة سعى من خلالها أردوغان لتحسين علاقاته مع ترامب، وكأنهما صديقان لا يمثلان دولتين".

والخميس الماضي، قال فائق أوزتراق، نائب رئيس الشعب الجمهوري، إن تكلفة الزيارة التي أجراها أردوغان للولايات المتحدة بلغت 82 مليون ليرة "دفعت من الضرائب التي تؤخذ من المواطنين".





ولفت إلى أن "أردوغان توجه للولايات المتحدة بقصره الطائر (في إشارة لطائرته الفاخرة) ومكث في الفنادق الفاخرة هو والوفد المرافق له، وبلغت قيمة الفاتورة أكثر 82 مليون ليرة (14.25 مليون دولار)، في حين أن الأوضاع الاقتصادية متردية، وأوضاع المواطنين يرثى لها".

وأوضح أوزتراق أن "النظام الحاكم ينفق أموال الشعب من أجل ارتكاب أخطاء في السياسة الخارجية"، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة التي أجراها أردوغان لواشنطن "لم تأتِ بجديد".

وأجرى أردوغان زيارة للولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط تجاهل وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بخلاف الرفض الشعبي لأردوغان في أمريكا، الذي ظهر جليا في غياب المؤيدين أمام مقر إقامته وتكثيف الشرطة الأمريكية من وجودها تخوفا من حدوث مظاهرات ضده.