"الخليج" تكشف عن أدلة وشواهد بأن الجبهة الداخلية «الإسرائيلية» هشة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

القدس المحتلة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "أراد بنيامين نتنياهو من اغتيال القائد العسكري في حركة الجهاد في غزة بهاء أبو العطا أن يحقق مكاسب أمنية وسياسية تمكنه من تحسين حظوظه في تشكيل الحكومة بعد أن عجز عن ذلك لدى تكليفه أول مرة، خصوصاً أن أمام خصمه بيني جانتس زعيم تحالف «أبيض أزرق» أقل من أسبوع كي تنتهي فرصة تكليفه، لذا أعطى نتنياهو أوامره بالاغتيال رغم أنه كان يعارض عملية اغتيال أبو العطا وفق وزير الحرب السابق أفيجدور ليبرمان".



ومضت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" إذن، أراد نتنياهو المحافظة على فرصته بتشكيل حكومة، وهذا ما دفع عضو الكنيست عومر بارليف إلى التساؤل «لماذا غيّر نتنياهو موقفه من اغتيال أبو العطا في هذا الوقت بالذات، وقبل سبعة أيام من انتهاء الفترة المحددة لجانتس كي يشكل الحكومة؟».

وتابعت "من الواضح أن نتنياهو مستعد لأن يفعل أي شيء كي لا يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد ويدخل السجن، معتقداً أن ما قام به يمكن أن يستثمره للإفلات من المأزق".

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ومضت "الآن وقد هدأت الجبهات وتوقف القصف، بعد وساطة مصرية انتهت بموافقة «إسرائيل» على شروط المقاومة الثلاثة، وهي، وقف الاغتيالات، وعدم إطلاق النار على مسيرات العودة السلمية والتزام «إسرائيل» بتفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر العام 2014، فقد بدأت أصوات داخل الاحتلال ترتفع منتقدة العملية وتداعياتها، حيث كشف قصف المقاومة المستوطنات على طول حدود القطاع وفي العمق «الإسرائيلي» وصولاً إلى تل أبيب وعسقلان والقدس، مدى هشاشة الجبهة الداخلية وعدم قدرتها على تحمل أي حرب مهما كان مداها الزمني.

وقالت "حتى أن صحيفة يديعوت أحرونوت علّقت على ذلك بالقول «من الجيد أن الجهاد الإسلامي لم يستخدم جميع قدراته للرد على «إسرائيل» ولديه صواريخ طويلة المدى»، في حين قالت الكاتبة في صحيفة معاريف كيلمان ليسيد «من النقب إلى تل أبيب لم تفتح المدارس أبوابها، وجميع المواطنين تلقوا رسائل رسمية تمنحهم أيام إجازة. لم تكن هناك مطاعم مفتوحة ولا مجمعات تجارية ولا محال بقالة».

وبحسب الصحيفة، وكتب الصحفي جدعون ليفي مقالاً في صحيفة هآرتس بعنوان «ماذا حققتم؟»، ثم أتبع سؤاله بسؤال آخر «هل أصبح الجيش «الإسرائيلي» بعد هذه العملية أقوى؟». ثم ينتهي إلى القول «لا أعتقد أن أحداً من قيادات الجيش «الإسرائيلي» يستطيع إخبارنا ماذا ربحت إسرائيل»، في حين أن أوري مسعاف الكاتب في صحيفة هآرتس قائلاً «إن «إسرائيل» لم تظهر قط بمثل هذا الضعف الذي ظهرت فيه»، وأضاف «نحو مليوني «إسرائيلي» التزموا منازلهم وغرفهم المحصنة، وبددت الدولة ملايين الشواكل، فيما تلقى العديد من المدن مئات الصواريخ التي وجهها فصيل ليس الأكبر في قطاع غزة».

واختتمت "هذه مجرد أدلة وشواهد على أن الجبهة الداخلية «الإسرائيلية» هشة جداً، وأن أمن «إسرائيل» معطوب ويمكن كسره بسهولة".