عشرات المدن الإيرانية تنتفض ضد قرار رفع أسعار المحروقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شهدت عشرات المدن الإيرانية، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، تشرين الثاني 15، 2019، تظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين.



وكانت إيران بدأت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة قال النظام إنها تهدف لخفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

وذكر ناشطون إيرانيون أن التجمعات الإيرانية المعارضة لارتفاع أسعار البنزين تجددت في ساعات الليل وشملت مدن: مشهد، شيراز، الأهواز، سيرجان، كرمان، بهبهان، ماهشهر، كجساران.

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وفي مدينة مشهد، أقدم متظاهرون غاضبون، الليلة، على تمزيق صورة خامنئ.

كما شهدت مدينة زاهدان اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية، وأكد ناشطون وقوع إصابات في أوساط المتظاهرين.

وقال الناشطون إن المتظاهرين قطعوا عددا من الطرق في المدينة ذاتها.

وفي مدينة سيرجان رفع المتظاهرون شعار: خامنئي اخجل واترك البلاد، الموت للدكتاتور، لا تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معا".