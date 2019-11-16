شكرا لقرائتكم عمليات بغداد: ندعو المحتجين للمحافظة على سلمية التظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية في العاصمة العراقية.

وناشدت القيادة في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك وبالمحافظة على الأموال العامة والخاصة.

يأتي هذا في وقت أفادت معلومات بأن أعداداً كبيرة من المحتجين أجبروا قوات مكافحة الشغب على الانسحاب إلى منتصف جسر السنك، بعد السيطرة عليه.

وفتحت المحلات التجارية في ساحتي الخلاني والسنك مجدداً أبوابها، السبت، بعد سيطرة المتظاهرين، وتراجع قوات مكافحة الشغب.