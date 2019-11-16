النشرة: الجيش اللبناني اعاد فتح تقاطع ايليا بمساربه كافة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​الجيش اللبناني​ اعاد فتح تقاطع "ايليا" بمساربه كافة، في وقت فتحت فيه ​المدارس الرسمية​ والخاصة كما المرافق العامة باستثناء ​المصارف​ التي ابقت على ابوابها مقفلة.

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