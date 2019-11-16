وهاب: من أجبر الحريري على الإستقالة لن يسمح له بالعودة

تساءل رئيس ​تيار التوحيد​ ​وئام وهاب​ "الى متى ستبقى لقتنع أن من أجبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ على الاستقالة لن يسمح له بالعودة؟".

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