النشرة: منطقة حاصبيا تشهد لليوم الثالث أزمة محروقات وحركة طبيعية بالطرقات والمدراس

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن الهدوء التام يسود منطقة وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية بما فيه طريق ​الحاصباني​ ​البقاع​ سالكة أمام ​حركة السير​، كما فتحت ​المدارس الرسمية​ والخاصة ابوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية في حين ظلت ​المصارف​ مقفلة .

إلى ذلك، تشهد المنطقة ولليوم الثالث على التوالي أزمة محروقات واقفال العديد من المحطات بعد نفاذ ​الوقود​ منها.

ولفت الى انه بموازاة ذلك يسجل منذ ساعات الفجر حركة لافته لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ بهدف الحفاظ على الهدوء والامن.