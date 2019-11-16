افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأن الهدوء التام يسود منطقة وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية بما فيه طريق الحاصباني البقاع سالكة أمام حركة السير، كما فتحت المدارس الرسمية والخاصة ابوابها أمام الطلاب وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية في حين ظلت المصارف مقفلة .
إلى ذلك، تشهد المنطقة ولليوم الثالث على التوالي أزمة محروقات واقفال العديد من المحطات بعد نفاذ الوقود منها.
ولفت الى انه بموازاة ذلك يسجل منذ ساعات الفجر حركة لافته لدوريات الجيش وقوى الأمن الداخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والامن.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: منطقة حاصبيا تشهد لليوم الثالث أزمة محروقات وحركة طبيعية بالطرقات والمدراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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