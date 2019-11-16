ريفي: إستشارات باسيل هي آخر بِدع خرق الدستور في العهد المتداعي

اشار الوزير السابق ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "إستشارات وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال باسيل هي آخر بِدع خرق ​الدستور​ في العهد المتداعي، فإذا كان إستنساخ ​الحكومة​ المستقيلة قد سقط، فإن ​الدولة​ البوليسية التي يقيمها القبطان الأرعن خطفاً وتعذيباً للشباب الثائر، وقرصنة دستورية، وتشبيحاً سياسياً، وافتقاراً للنضوج الوطني، ستسقط".

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