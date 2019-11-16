افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "اعادة فتح الطريق في ​محلة انفاق المطار​ بالاتجاهين". ولفتت الى ان طريق صيدا خلدة الاوزاعي بالاتجاهين سالكة.

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