النشرة: الثلوج تساقطت على قمم جبل الشيخ للمرة الأولى هذا العام

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، ان منطقة حاصبيا شهدت خلال الليل الفائت تساقطتا غزيرا للامطار مصحوبة بيرق ورعد وتدني ملحوظ في ​درجات الحرارة​، كما وتساقطت ​الثلوج​ على قمم ​جبل الشيخ​ للمرة الأولى هذا العام.

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